В МЧС назвали причину гибели пропавшего челябинского мальчика

Тело пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) восьмилетнего мальчика было найдено в местном пруду в 60 метрах от берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Когда мальчик не вернулся домой с велосипедной прогулки, родственники забили тревогу. Были обнаружены следы на берегу местного пруда. Спасатели Кыштымского пожарно-спасательного отряда в 60 метрах от берега на глубине 1,5 метров обнаружили тело пропавшего», — заявили в ведомстве.
Погибший мальчик был извлечен из воды. Толщина льда на пруду составляла всего несколько сантиметров. Трагедия в Яраткулова произошла днем 4 ноября. Мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. К его поискам подключились волонтеры.
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