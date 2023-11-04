04 ноября 2023
03 ноября 2023

В МЧС назвали причину гибели пропавшего челябинского мальчика

Тело пропавшего в челябинском селе мальчика нашли в пруду
© Служба новостей «URA.RU»
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Толщина льда составляла несколько сантиметров Фото:

Тело пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) восьмилетнего мальчика было найдено в местном пруду в 60 метрах от берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Когда мальчик не вернулся домой с велосипедной прогулки, родственники забили тревогу. Были обнаружены следы на берегу местного пруда. Спасатели Кыштымского пожарно-спасательного отряда в 60 метрах от берега на глубине 1,5 метров обнаружили тело пропавшего», — заявили в ведомстве.

Погибший мальчик был извлечен из воды. Толщина льда на пруду составляла всего несколько сантиметров. Трагедия в Яраткулова произошла днем 4 ноября. Мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. К его поискам подключились волонтеры.

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Тело пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) восьмилетнего мальчика было найдено в местном пруду в 60 метрах от берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Когда мальчик не вернулся домой с велосипедной прогулки, родственники забили тревогу. Были обнаружены следы на берегу местного пруда. Спасатели Кыштымского пожарно-спасательного отряда в 60 метрах от берега на глубине 1,5 метров обнаружили тело пропавшего», — заявили в ведомстве. Погибший мальчик был извлечен из воды. Толщина льда на пруду составляла всего несколько сантиметров. Трагедия в Яраткулова произошла днем 4 ноября. Мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. К его поискам подключились волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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