В России подорожали мандарины

05 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Абхазии могут собрать урожай мандаринов на 20 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За год стоимость мандаринов увеличилась на 70%. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, к Новому году цена на мандарины станет выше на 5%. «Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%. Подъехали неприятные предновогодние новости: к празднику ценник может вырасти еще на 5%», — говорится в сообщении. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стал курс рубля, увеличение цены транспортировки, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках. Отмечается, что в Абхазии в 2023 году могут собрать мандаринов на 20 тысяч тонн меньше. В Азербайджане также заметно снижение урожайности фруктов. По информации канала, из Турции и Ирана должны были отправлять мандарины, чтобы покрыть дефицит. Однако на границе Россельхознадзор не пустил более 400 тонн фруктов, так как в них была найдена средиземноморская плодовая муха и многоядная муха-горбатка. На данный момент поставок из Израиля нет. В РФ надеются на отправку мандаринов из Марокко, Египта и Алжира. «В нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме», — заявил финансовый аналитик Александр Соловьев. По его словам, начало работы автомобильного моста между РФ и КНР будет способствовать увеличению продукции из Китая. По данным канала, из-за курса доллара дороже всего китайские и африканские мандарины. Их цена может дойти до 500 рублей за килограмм. Мандарины из Абхазии могут стоить около 300 рублей даже в Сочи и Краснодаре, а в регионах стоимость еще выше. Продавцы отметили, что к Новому году стоимость станет еще больше. Ранее представители магазина сети супермаркетов в Тюмени сообщили, что стоимость килограмма мандарин доходит почти до 300 рублей за килограмм. Аллерголог Елена Зиннатова предупредила, что мандарины могут вызывать состояние ложной аллергии, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год стоимость мандаринов увеличилась на 70%. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, к Новому году цена на мандарины станет выше на 5%. «Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%. Подъехали неприятные предновогодние новости: к празднику ценник может вырасти еще на 5%», — говорится в сообщении. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стал курс рубля, увеличение цены транспортировки, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках. Отмечается, что в Абхазии в 2023 году могут собрать мандаринов на 20 тысяч тонн меньше. В Азербайджане также заметно снижение урожайности фруктов. По информации канала, из Турции и Ирана должны были отправлять мандарины, чтобы покрыть дефицит. Однако на границе Россельхознадзор не пустил более 400 тонн фруктов, так как в них была найдена средиземноморская плодовая муха и многоядная муха-горбатка. На данный момент поставок из Израиля нет. В РФ надеются на отправку мандаринов из Марокко, Египта и Алжира. «В нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме», — заявил финансовый аналитик Александр Соловьев. По его словам, начало работы автомобильного моста между РФ и КНР будет способствовать увеличению продукции из Китая. По данным канала, из-за курса доллара дороже всего китайские и африканские мандарины. Их цена может дойти до 500 рублей за килограмм. Мандарины из Абхазии могут стоить около 300 рублей даже в Сочи и Краснодаре, а в регионах стоимость еще выше. Продавцы отметили, что к Новому году стоимость станет еще больше. Ранее представители магазина сети супермаркетов в Тюмени сообщили, что стоимость килограмма мандарин доходит почти до 300 рублей за килограмм. Аллерголог Елена Зиннатова предупредила, что мандарины могут вызывать состояние ложной аллергии, передают «Дни.ру».