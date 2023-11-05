Yle: в Финляндии разозлились из-за мороженного, связанного с Россией

05 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Финляндии удивились связи России с финскими производителями мороженого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии нашли связь крупнейших финских брендов мороженого с Россией. Об этом написали в издании Yle. Авторы удивлены, что компании продолжают сотрудничество со страной, несмотря на конфликт на Украине. «Связь с Россией можно найти в этих финских брендах: Penguin, Ingman и Fazer, некоторые виды мороженого Pirkka, финское мороженое сети S и собственное мороженое магазинов Lidl. Конфликт на Украине не является достаточной причиной для их ухода из страны», — говорится в материале издания. Отмечается, что эти бренды поддерживаются двумя транснациональными компаниями: Unilever и Nestle и все они по-прежнему ведут бизнес в России. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Запад ввел против России множество различных санкций. Однако российская сторона все же обходит некоторые ограничения. Так, ранее в Финляндии возмутились тем, что шоколад финских брендов Fazer и Panda можно купить в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом экспорт данной продукции в РФ был приостановлен больше года назад. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) 2 ноября включило крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны» за присутствие на российском рынке. По данным НАПК, магазины в России «переполнены продукцией» компании, несмотря на то, что ранее Nestle заявляла о прекращении экспорта и импорта в РФ, передает издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Финляндии нашли связь крупнейших финских брендов мороженого с Россией. Об этом написали в издании Yle. Авторы удивлены, что компании продолжают сотрудничество со страной, несмотря на конфликт на Украине. «Связь с Россией можно найти в этих финских брендах: Penguin, Ingman и Fazer, некоторые виды мороженого Pirkka, финское мороженое сети S и собственное мороженое магазинов Lidl. Конфликт на Украине не является достаточной причиной для их ухода из страны», — говорится в материале издания. Отмечается, что эти бренды поддерживаются двумя транснациональными компаниями: Unilever и Nestle и все они по-прежнему ведут бизнес в России. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Запад ввел против России множество различных санкций. Однако российская сторона все же обходит некоторые ограничения. Так, ранее в Финляндии возмутились тем, что шоколад финских брендов Fazer и Panda можно купить в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом экспорт данной продукции в РФ был приостановлен больше года назад. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) 2 ноября включило крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны» за присутствие на российском рынке. По данным НАПК, магазины в России «переполнены продукцией» компании, несмотря на то, что ранее Nestle заявляла о прекращении экспорта и импорта в РФ, передает издание «Взгляд».