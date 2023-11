Израильский министр рассматривает вариант сбросить на Палестину ядерную бомбу

Сброс ядерного оружия на Газу является одним из вариантом, заявил Амихай Элиягу Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. Об этом написало издание The Times of Israel. «На вопрос в интервью Radio Kol Berama, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, министр наследия Амихай Элиягу ответил: «это одна из возможностей», — сказано в материале издания. Говоря о дальнейшей судьбе палестинского населения он сказал, что оно должно найти решение само или же отправиться в Ирландию или пустыни. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 60 пленных, захваченных в результате военной операции ХАМАС в начале октября. При этом всего было захвачено более 200 заложников, передает «Царьград». Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников написала, что в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, США порекомендовали Израилю применять бомбы меньшего размера, сообщает «Взгляд».

