Израильский министр рассматривает вариант сбросить на Палестину ядерную бомбу

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Бомба. США. stock, испытания, сша, бомба, ядерная
Сброс ядерного оружия на Газу является одним из вариантом, заявил Амихай Элиягу Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. Об этом написало издание The Times of Israel.

«На вопрос в интервью Radio Kol Berama, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, министр наследия Амихай Элиягу ответил: «это одна из возможностей», — сказано в материале издания. Говоря о дальнейшей судьбе палестинского населения он сказал, что оно должно найти решение само или же отправиться в Ирландию или пустыни.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 60 пленных, захваченных в результате военной операции ХАМАС в начале октября. При этом всего было захвачено более 200 заложников, передает «Царьград». Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников написала, что в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, США порекомендовали Израилю применять бомбы меньшего размера, сообщает «Взгляд».

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Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. Об этом написало издание The Times of Israel. «На вопрос в интервью Radio Kol Berama, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, министр наследия Амихай Элиягу ответил: «это одна из возможностей», — сказано в материале издания. Говоря о дальнейшей судьбе палестинского населения он сказал, что оно должно найти решение само или же отправиться в Ирландию или пустыни. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 60 пленных, захваченных в результате военной операции ХАМАС в начале октября. При этом всего было захвачено более 200 заложников, передает «Царьград». Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников написала, что в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, США порекомендовали Израилю применять бомбы меньшего размера, сообщает «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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