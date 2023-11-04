ЯНАО выделил около 100 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

05 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

ЯНАО лучше других регионов поддерживает НКО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU ЯНАО возглавил всероссийский рейтинг по уровню поддержки некоммерческой организации (НКО). Грантовый фонд социальных проектов за год вырос в три раза. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. Сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей. «В 2023 году окружные власти поддержали 63 социально ориентированных проекта НКО. При этом сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей, 25 из которых — из Фонда президентских грантов. По уровню поддержки социальных некоммерческих проектов ЯНАО нет равных в стране», — передают слова пресс-службы губернатора журналисты «Север-Пресс». Ранее рейтинг министерство экономического развития РФ показал, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО стали лидерами среди регионов, поддерживающих некоммерческий сектор. Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что регионы демонстрируют высокие показатели на протяжении нескольких лет.

ЯНАО возглавил всероссийский рейтинг по уровню поддержки некоммерческой организации (НКО). Грантовый фонд социальных проектов за год вырос в три раза. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. Сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей. «В 2023 году окружные власти поддержали 63 социально ориентированных проекта НКО. При этом сумма грантов увеличилась до 100 миллионов рублей, 25 из которых — из Фонда президентских грантов. По уровню поддержки социальных некоммерческих проектов ЯНАО нет равных в стране», — передают слова пресс-службы губернатора журналисты «Север-Пресс». Ранее рейтинг министерство экономического развития РФ показал, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО стали лидерами среди регионов, поддерживающих некоммерческий сектор. Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что регионы демонстрируют высокие показатели на протяжении нескольких лет.