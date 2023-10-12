Регионы «Тюменской матрешки» стали лидерами по поддержке общественников

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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, якушев владимир
Полпред УрФО Якушев рассказал о том, как выстроена работа по поддержке НКО в регионах Фото:

Тюменская область, ХМАО и ЯНАО стали лидерами среди регионов, поддерживающих некоммерческий сектор. Рейтинг составило министерство экономического развития РФ.

«Регионы-лидеры, оказавшие наибольшую поддержку СОНКО и социальным предпринимателям: Ханты-Мансийский автономный округ — 2 место, Ямало-Ненецкий АО —3 место. Тюменская область —5 место», — сказано в рейтинге.

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что региона УрФО демонстрируют высокие показатели на протяжении нескольких лет. «Работа по оказанию поддержки СОНКО во всех регионах Уральского федерального округа выстроена на регулярной основе. Кроме того, такая помощь обеспечена необходимой нормативной базой», — подчеркнул полпред.

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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО стали лидерами среди регионов, поддерживающих некоммерческий сектор. Рейтинг составило министерство экономического развития РФ. «Регионы-лидеры, оказавшие наибольшую поддержку СОНКО и социальным предпринимателям: Ханты-Мансийский автономный округ — 2 место, Ямало-Ненецкий АО —3 место. Тюменская область —5 место», — сказано в рейтинге. Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что региона УрФО демонстрируют высокие показатели на протяжении нескольких лет. «Работа по оказанию поддержки СОНКО во всех регионах Уральского федерального округа выстроена на регулярной основе. Кроме того, такая помощь обеспечена необходимой нормативной базой», — подчеркнул полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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