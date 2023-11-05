Зорькин: создание железного занавеса со стороны России невозможно

Создание железного занавеса со стороны России не требуется и не представляется возможным. Об этом заявил председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин.
«Выстраивание нового железного занавеса со стороны России в нынешних условиях невозможно и не нужно», — сказал Зорькин во время просветительского марафона Российского общества «Знание». Он добавил, что такие крайности вредны для развития страны.
С 4 по 6 ноября 2023 года в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ проходит шестой федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время марафона заявил, что Россия смогла восстановить стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства.
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