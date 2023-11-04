Песков: рост экономики РФ стал неожиданностью для правительства

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Экономика России вырастет по прогнозам в 2,8%, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Россия смогла восстановить стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев <…> нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост экономики в 2,8%. <…> Во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского марафона «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте форума. Песков напомнил, что в отношении РФ введены санкции. Причем, подчеркнул он, их масштаб ранее не встречался в мире.

Дмитрий Песков во время форума заявил, что Россия становится сильнее ежедневно. При этом чем сильнее страна, тем убедительнее с ее слов звучит правда, отметил он. Просветительский марафон «Знание» проходит с 4 по 6 ноября в Москве.

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Россия смогла восстановить стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев <…> нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост экономики в 2,8%. <…> Во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского марафона «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте форума. Песков напомнил, что в отношении РФ введены санкции. Причем, подчеркнул он, их масштаб ранее не встречался в мире. Дмитрий Песков во время форума заявил, что Россия становится сильнее ежедневно. При этом чем сильнее страна, тем убедительнее с ее слов звучит правда, отметил он. Просветительский марафон «Знание» проходит с 4 по 6 ноября в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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