Песков: рост экономики РФ стал неожиданностью для правительства

04 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Экономика России вырастет по прогнозам в 2,8%, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия смогла восстановить стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев <…> нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост экономики в 2,8%. <…> Во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского марафона «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте форума . Песков напомнил, что в отношении РФ введены санкции. Причем, подчеркнул он, их масштаб ранее не встречался в мире. Дмитрий Песков во время форума заявил, что Россия становится сильнее ежедневно. При этом чем сильнее страна, тем убедительнее с ее слов звучит правда, отметил он. Просветительский марафон «Знание» проходит с 4 по 6 ноября в Москве.

Россия смогла восстановить стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев <…> нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост экономики в 2,8%. <…> Во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского марафона «Знание». Его трансляция проводится на официальном сайте форума. Песков напомнил, что в отношении РФ введены санкции. Причем, подчеркнул он, их масштаб ранее не встречался в мире. Дмитрий Песков во время форума заявил, что Россия становится сильнее ежедневно. При этом чем сильнее страна, тем убедительнее с ее слов звучит правда, отметил он. Просветительский марафон «Знание» проходит с 4 по 6 ноября в Москве.