Песков: отношения США и России — ниже нуля

05 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что для сотрудничества США и РФ нужны определенные условия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между РФ и США находятся ниже нуля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты вмешиваются во внутренние дела России. «Отношения находятся на нуле или даже ниже нуля, но, поскольку и Америка и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, нам придется возобновить этот разговор», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам Пескова, РФ непримиримо относится к тому, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сотрудничество государств будет возможно при обоюдном желании и готовности. Песков отметил, что для этого необходимы определенные условия. Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. По его словам, первой ошибкой стало расширение НАТО.

Отношения между РФ и США находятся ниже нуля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты вмешиваются во внутренние дела России. «Отношения находятся на нуле или даже ниже нуля, но, поскольку и Америка и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, нам придется возобновить этот разговор», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам Пескова, РФ непримиримо относится к тому, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сотрудничество государств будет возможно при обоюдном желании и готовности. Песков отметил, что для этого необходимы определенные условия. Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. По его словам, первой ошибкой стало расширение НАТО.