Песков: отношения США и России — ниже нуля

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что для сотрудничества США и РФ нужны определенные условия Фото:

Отношения между РФ и США находятся ниже нуля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты вмешиваются во внутренние дела России.

«Отношения находятся на нуле или даже ниже нуля, но, поскольку и Америка и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, нам придется возобновить этот разговор», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента.

По словам Пескова, РФ непримиримо относится к тому, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сотрудничество государств будет возможно при обоюдном желании и готовности. Песков отметил, что для этого необходимы определенные условия.

Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. По его словам, первой ошибкой стало расширение НАТО.

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Отношения между РФ и США находятся ниже нуля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты вмешиваются во внутренние дела России. «Отношения находятся на нуле или даже ниже нуля, но, поскольку и Америка и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, нам придется возобновить этот разговор», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам Пескова, РФ непримиримо относится к тому, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сотрудничество государств будет возможно при обоюдном желании и готовности. Песков отметил, что для этого необходимы определенные условия. Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. По его словам, первой ошибкой стало расширение НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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