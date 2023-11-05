Песков: отношения США и России — ниже нуля

Отношения между РФ и США находятся ниже нуля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты вмешиваются во внутренние дела России.
«Отношения находятся на нуле или даже ниже нуля, но, поскольку и Америка и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, нам придется возобновить этот разговор», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявление опубликовано в
По словам Пескова, РФ непримиримо относится к тому, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сотрудничество государств будет возможно при обоюдном желании и готовности. Песков отметил, что для этого необходимы определенные условия.
Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу сообщил, что Штаты совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. По его словам, первой ошибкой стало расширение НАТО.
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