Помощник Рейгана Бэндоу: США допустили шесть ошибок в отношениях с РФ

06 октября 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

США жертвуют украинцами, чтобы достичь своих целей Фото: Георгий Бергал © URA.RU США совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. Теперь они жертвуют украинцами ради своих целей, заявил бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. «Вашингтон не раз подогревал бессмысленный конфликт», — заявил Бэндоу в статье для American Conservative . По его мнению, первой ошибкой США стало расширение НАТО до границ России. Геополитические интересы РФ уязвила и операция альянса против Югославии. Третья ошибка США, по словам Бэндоу, — циничное отношение к Минским соглашениям, которые были заключены Западом для того, чтобы «выиграть время, а не достичь мира на Украине». Четвертым просчетом он считает недостаточную реакцию на заявления президента России Владимира Путина по поводу военного сотрудничества между НАТО и Киевом. Последние две ошибки США — это прерывание российско-украинских переговоров в марте 2022 года и «накачивание Украины оружием, которое лишь провоцирует Москву на ответ и не приносит перелома на поле боя», заявил аналитик. «Вашингтон и Европа используют кровь украинцев, чтобы достичь собственных целей», — заключил Бэндоу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перед странами стоит задача построения нового мира. ПО его словам, эпоха колонизации ушла в прошлое, а потому в новом мире все цивилизации должны быть равноправны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией. Теперь они жертвуют украинцами ради своих целей, заявил бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. «Вашингтон не раз подогревал бессмысленный конфликт», — заявил Бэндоу в статье для American Conservative. По его мнению, первой ошибкой США стало расширение НАТО до границ России. Геополитические интересы РФ уязвила и операция альянса против Югославии. Третья ошибка США, по словам Бэндоу, — циничное отношение к Минским соглашениям, которые были заключены Западом для того, чтобы «выиграть время, а не достичь мира на Украине». Четвертым просчетом он считает недостаточную реакцию на заявления президента России Владимира Путина по поводу военного сотрудничества между НАТО и Киевом. Последние две ошибки США — это прерывание российско-украинских переговоров в марте 2022 года и «накачивание Украины оружием, которое лишь провоцирует Москву на ответ и не приносит перелома на поле боя», заявил аналитик. «Вашингтон и Европа используют кровь украинцев, чтобы достичь собственных целей», — заключил Бэндоу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перед странами стоит задача построения нового мира. ПО его словам, эпоха колонизации ушла в прошлое, а потому в новом мире все цивилизации должны быть равноправны.