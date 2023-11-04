Челябинский депутат пообещал врагам России «вечный кошмар» в свой праздник

В День военного разведчика Олег Колесников напомнил о силе российских бойцов

05 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к празднику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В День военного разведчика, 5 ноября, фронтовик и депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром». Депутат сообщил, что гордится, что теперь может считать эту военную дату своим профессиональным праздником. «Для врагов России наша военная разведка была и будет вечным кошмаром. И пусть большинство имен останутся неизвестными, блестящие операции по-прежнему решают судьбы сражений», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к этой дате и может считать День военной разведки своим профессиональным праздником. По его мнению, российские разведчики остаются неуловимым и грозным противником, находящимся всегда на шаг впереди противника. «В бригаде „Гром-Каскад“ плечом к плечу сражаются добровольцы и кадровые военные. Это достойные наследники тех, кто служил в военной разведке в Гражданскую и Великую Отечественную», — добавил Колесников. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее вручил орден Мужества Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов.

В День военного разведчика, 5 ноября, фронтовик и депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром». Депутат сообщил, что гордится, что теперь может считать эту военную дату своим профессиональным праздником. «Для врагов России наша военная разведка была и будет вечным кошмаром. И пусть большинство имен останутся неизвестными, блестящие операции по-прежнему решают судьбы сражений», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к этой дате и может считать День военной разведки своим профессиональным праздником. По его мнению, российские разведчики остаются неуловимым и грозным противником, находящимся всегда на шаг впереди противника. «В бригаде „Гром-Каскад“ плечом к плечу сражаются добровольцы и кадровые военные. Это достойные наследники тех, кто служил в военной разведке в Гражданскую и Великую Отечественную», — добавил Колесников. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее вручил орден Мужества Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов.