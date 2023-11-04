04 ноября 2023

Челябинский депутат пообещал врагам России «вечный кошмар» в свой праздник

В День военного разведчика Олег Колесников напомнил о силе российских бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к празднику Фото:
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В День военного разведчика, 5 ноября, фронтовик и депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром». Депутат сообщил, что гордится, что теперь может считать эту военную дату своим профессиональным праздником.

«Для врагов России наша военная разведка была и будет вечным кошмаром. И пусть большинство имен останутся неизвестными, блестящие операции по-прежнему решают судьбы сражений», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к этой дате и может считать День военной разведки своим профессиональным праздником. По его мнению, российские разведчики остаются неуловимым и грозным противником, находящимся всегда на шаг впереди противника.

«В бригаде „Гром-Каскад“ плечом к плечу сражаются добровольцы и кадровые военные. Это достойные наследники тех, кто служил в военной разведке в Гражданскую и Великую Отечественную», — добавил Колесников.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее вручил орден Мужества Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов.

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В День военного разведчика, 5 ноября, фронтовик и депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников заявил, что для врагов России разведка была и будет «вечным кошмаром». Депутат сообщил, что гордится, что теперь может считать эту военную дату своим профессиональным праздником. «Для врагов России наша военная разведка была и будет вечным кошмаром. И пусть большинство имен останутся неизвестными, блестящие операции по-прежнему решают судьбы сражений», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметил, что очень гордится тем, что теперь причастен к этой дате и может считать День военной разведки своим профессиональным праздником. По его мнению, российские разведчики остаются неуловимым и грозным противником, находящимся всегда на шаг впереди противника. «В бригаде „Гром-Каскад“ плечом к плечу сражаются добровольцы и кадровые военные. Это достойные наследники тех, кто служил в военной разведке в Гражданскую и Великую Отечественную», — добавил Колесников. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее вручил орден Мужества Колесникову. Он отметил, что работа депутата-фронтовика спасла жизни многих российских бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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