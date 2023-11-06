Bloomberg: Киев легализует наркотики для солдат ВСУ

06 ноября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Киев хочет легализовать наркотики для солдат ВСУ, страдающих от травм и ПТСР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десятки тысяч украинских солдат и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану. Об этом сообщает Bloomberg. «Десятки тысяч солдат и гражданских страдают от травм и ПТСР, на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану, пытаясь предложить людям некоторую потенциальную помощь. Дискуссии по этому поводу ускорились после начала конфликта и достигли кульминации в июле, когда национальный парламент в ходе первоначального голосования принял закон, который разрешает использование каннабиса в медицинских целях», — пишет Bloomberg . По информации издания, законопроект пользуется поддержкой партии «Слуга народа», которая имеет наибольшее представительство в парламенте. Также эту идею поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что следует «обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается». В случае одобрения закона, украинцы, имеющие медицинский рецепт, смогут покупать марихуану, при этом производство наркотика и использование в рекреационных целях будут контролироваться правительством. Окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента, которое назначено на начало ноября, сообщил Bloomberg глава комитета по здравоохранению Украины Михаил Радуцкий. В июле 2023 года Верховная рада в первом чтении одобрила проект закона о легализации медицинской марихуаны. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за него проголосовали 268 парламентариев, передает телеканал 360. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что все происходящее на Украине «тянет страну на дно, с которого ей не выбраться без помощи России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десятки тысяч украинских солдат и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану. Об этом сообщает Bloomberg. «Десятки тысяч солдат и гражданских страдают от травм и ПТСР, на фоне чего Украина готова легализовать медицинскую марихуану, пытаясь предложить людям некоторую потенциальную помощь. Дискуссии по этому поводу ускорились после начала конфликта и достигли кульминации в июле, когда национальный парламент в ходе первоначального голосования принял закон, который разрешает использование каннабиса в медицинских целях», — пишет Bloomberg. По информации издания, законопроект пользуется поддержкой партии «Слуга народа», которая имеет наибольшее представительство в парламенте. Также эту идею поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что следует «обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается». В случае одобрения закона, украинцы, имеющие медицинский рецепт, смогут покупать марихуану, при этом производство наркотика и использование в рекреационных целях будут контролироваться правительством. Окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента, которое назначено на начало ноября, сообщил Bloomberg глава комитета по здравоохранению Украины Михаил Радуцкий. В июле 2023 года Верховная рада в первом чтении одобрила проект закона о легализации медицинской марихуаны. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за него проголосовали 268 парламентариев, передает телеканал 360. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что все происходящее на Украине «тянет страну на дно, с которого ей не выбраться без помощи России».