04 ноября 2023
03 ноября 2023

Историк Перевезенцев подарил книгу пермской лицеистке на форуме «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия
В рамках выставки просветительский марафон продлится до 6 ноября Фото:

В ходе форуме «Знание. Первые» доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев вручил книгу собственного сочинения ученице лицея пермского филиала НИУ ВШЭ Дарье Карандашевой. Трансляция с выставки-форума «Россия» ведется в соцсети.

Пермячка задала лектору вопрос о том, какие литературные жанры ему нравятся больше всего, и за это была удостоена особого внимания. «Девушке хочу вручить книгу, которая задала вопрос про жанры», — сказал Сергей Перевезенцев в конце встречи. Видео выложено на странице форума «Знание».

Произведение Перевезенцева носит название «Русский мир. Очерки истории с древнейших времен до наших дней». В лекции, которую он читал, говорилось о ценностях, на которые опирается общество.

Стенд Пермского края удивляет гостей человекоподобным роботом и временными порталами. В первый день к творению пермских робототехников выстроилась огромная очередь. С момента открытия стенда его успели посетить порядка 10 тысяч человек.

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В ходе форуме «Знание. Первые» доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев вручил книгу собственного сочинения ученице лицея пермского филиала НИУ ВШЭ Дарье Карандашевой. Трансляция с выставки-форума «Россия» ведется в соцсети. Пермячка задала лектору вопрос о том, какие литературные жанры ему нравятся больше всего, и за это была удостоена особого внимания. «Девушке хочу вручить книгу, которая задала вопрос про жанры», — сказал Сергей Перевезенцев в конце встречи. Видео выложено на странице форума «Знание». Произведение Перевезенцева носит название «Русский мир. Очерки истории с древнейших времен до наших дней». В лекции, которую он читал, говорилось о ценностях, на которые опирается общество. Стенд Пермского края удивляет гостей человекоподобным роботом и временными порталами. В первый день к творению пермских робототехников выстроилась огромная очередь. С момента открытия стенда его успели посетить порядка 10 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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