Историк Перевезенцев подарил книгу пермской лицеистке на форуме «Россия»

В ходе форуме «Знание. Первые» доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев вручил книгу собственного сочинения ученице лицея пермского филиала НИУ ВШЭ Дарье Карандашевой. Трансляция с выставки-форума «Россия» ведется в соцсети.
Пермячка задала лектору вопрос о том, какие литературные жанры ему нравятся больше всего, и за это была удостоена особого внимания. «Девушке хочу вручить книгу, которая задала вопрос про жанры», — сказал Сергей Перевезенцев в конце встречи. Видео выложено на странице
Произведение Перевезенцева носит название «Русский мир. Очерки истории с древнейших времен до наших дней». В лекции, которую он читал, говорилось о ценностях, на которые опирается общество.
Стенд Пермского края удивляет гостей человекоподобным роботом и временными порталами. В первый день к творению пермских робототехников выстроилась огромная очередь. С момента открытия стенда его успели посетить порядка 10 тысяч человек.
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