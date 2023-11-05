05 ноября 2023

В МВД назвали число задержанных из-за протестов в Махачкале

МВД: 201 человек задержан после погромов в аэропорту Махачкалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
На 155 нарушителей составлены административные материалы Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

После протестов в Махачкале был задержан 201 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — рассказал Сергей Бачурин, его слова приводит telegram-канал «МВД МЕДИА». Сотрудники правоохранительных органов установили номера 204 транспортных средств, на которых передвигались нарушители.

Ранее в аэропорту Махачкалы прошли погромы, которые были организованы из telegram-каналов, в том числе украинских. Президент России Владимир Путин заявлял, что в этом замешаны еще и страны Запада.

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После протестов в Махачкале был задержан 201 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. «За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — рассказал Сергей Бачурин, его слова приводит telegram-канал «МВД МЕДИА». Сотрудники правоохранительных органов установили номера 204 транспортных средств, на которых передвигались нарушители. Ранее в аэропорту Махачкалы прошли погромы, которые были организованы из telegram-каналов, в том числе украинских. Президент России Владимир Путин заявлял, что в этом замешаны еще и страны Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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