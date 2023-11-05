В МВД назвали число задержанных из-за протестов в Махачкале МВД: 201 человек задержан после погромов в аэропорту Махачкалы 05 ноября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 + На 155 нарушителей составлены административные материалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы После протестов в Махачкале был задержан 201 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. «За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — рассказал Сергей Бачурин, его слова приводит telegram-канал «МВД МЕДИА». Сотрудники правоохранительных органов установили номера 204 транспортных средств, на которых передвигались нарушители. Ранее в аэропорту Махачкалы прошли погромы, которые были организованы из telegram-каналов, в том числе украинских. Президент России Владимир Путин заявлял, что в этом замешаны еще и страны Запада. После протестов в Махачкале был задержан 201 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. «За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — рассказал Сергей Бачурин, его слова приводит telegram-канал «МВД МЕДИА». Сотрудники правоохранительных органов установили номера 204 транспортных средств, на которых передвигались нарушители. Ранее в аэропорту Махачкалы прошли погромы, которые были организованы из telegram-каналов, в том числе украинских. Президент России Владимир Путин заявлял, что в этом замешаны еще и страны Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям