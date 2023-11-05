Катар осудил применение ядерного оружия в Секторе Газа

Катар осудил слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, который не исключает возможность использования ядерного оружия в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении на странице внешнеполитического ведомства Катара в социальной сети X (ранее Twitter — прим URA.RU).
«Государство Катар решительно осуждает заявления министра по делам наследия израильского оккупационного правительства, который угрожал нанести удар ядерной бомбой по осажденному сектору Газа. <…> Это подстрекательство к военному преступлению и игнорирование гуманитарных и моральных ценностей и норм международного права», — отмечается в заявлении. Аналогичное заявление 5 ноябяр распространило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии.
Ранее министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. По его словам, сбросить атомную бомбу на анклав — это «одна из возможностей». Позднее Элияху за высказывание отстранили от должности до дальнейшего уведомления. Для США Катар выступает посредником с руководством палестинского движения ХАМАС. Как сообщили в российском Министерстве иностранных дел, США поддерживают контакты с руководством палестинского движения ХАМАС через Катар.
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