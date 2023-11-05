05 ноября 2023

Семья российско-ливанского журналиста погибла из-за обстрела Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военнослужащие ЦАХАЛ ударили по Ливану Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Обстрел израильской армией Ливана привел к гибели членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба. По данным его коллег, удар был нанесен при помощи беспилотников.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с помощью БПЛА по южной территории Ливана между городами Айтарун и Айната. Там находились сестра Абдель-Хусейна Аюба, а также три ее несовершеннолетние внучки, которые в итоге погибли. Сам корреспондент и его жена получили неопасные для жизни ранения», — передает ливанское издание NNA.

Лидеры ливанской группировки «Хезболла» присоединились к военным действиям против Израиля сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре. По словам лидера формирования Хасана Насруллы, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем. Израильские военные докладывали о высоком уровне готовности на границе с Ливаном, передает RT. В начале ноября ливанские боевики ударили по Израилю мощной ракетой, которая раньше не применялась.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обстрел израильской армией Ливана привел к гибели членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба. По данным его коллег, удар был нанесен при помощи беспилотников. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с помощью БПЛА по южной территории Ливана между городами Айтарун и Айната. Там находились сестра Абдель-Хусейна Аюба, а также три ее несовершеннолетние внучки, которые в итоге погибли. Сам корреспондент и его жена получили неопасные для жизни ранения», — передает ливанское издание NNA. Лидеры ливанской группировки «Хезболла» присоединились к военным действиям против Израиля сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре. По словам лидера формирования Хасана Насруллы, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем. Израильские военные докладывали о высоком уровне готовности на границе с Ливаном, передает RT. В начале ноября ливанские боевики ударили по Израилю мощной ракетой, которая раньше не применялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...