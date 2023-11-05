Семья российско-ливанского журналиста погибла из-за обстрела Израиля

06 ноября 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ЦАХАЛ ударили по Ливану Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Обстрел израильской армией Ливана привел к гибели членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба. По данным его коллег, удар был нанесен при помощи беспилотников. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с помощью БПЛА по южной территории Ливана между городами Айтарун и Айната. Там находились сестра Абдель-Хусейна Аюба, а также три ее несовершеннолетние внучки, которые в итоге погибли. Сам корреспондент и его жена получили неопасные для жизни ранения», — передает ливанское издание NNA. Лидеры ливанской группировки «Хезболла» присоединились к военным действиям против Израиля сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре. По словам лидера формирования Хасана Насруллы, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем. Израильские военные докладывали о высоком уровне готовности на границе с Ливаном, передает RT. В начале ноября ливанские боевики ударили по Израилю мощной ракетой, которая раньше не применялась.

Обстрел израильской армией Ливана привел к гибели членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба. По данным его коллег, удар был нанесен при помощи беспилотников. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с помощью БПЛА по южной территории Ливана между городами Айтарун и Айната. Там находились сестра Абдель-Хусейна Аюба, а также три ее несовершеннолетние внучки, которые в итоге погибли. Сам корреспондент и его жена получили неопасные для жизни ранения», — передает ливанское издание NNA. Лидеры ливанской группировки «Хезболла» присоединились к военным действиям против Израиля сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре. По словам лидера формирования Хасана Насруллы, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем. Израильские военные докладывали о высоком уровне готовности на границе с Ливаном, передает RT. В начале ноября ливанские боевики ударили по Израилю мощной ракетой, которая раньше не применялась.