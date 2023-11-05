05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В офисе Тюменьстата весь следующий год будут травить грызунов

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
В Тюмени в офисе Росстата в следующем году будут травить грызунов Фото:

Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО весь следующий год будет пользоваться услугами профессиональных дератизаторов, которые займутся грызунами в ведомственном офисном здании, расположенном в Тюмени на улице Ленина. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Используемые исполнителем препараты должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Технология и качество оказываемых услуг должны соответствовать требованием действующих норм безопасности», — говорится в размещенной на портале документации.

Также сообщается, что работы по уничтожению грызунов подрядчик должен будет проводить раз в месяц согласно принятому графику. Общая площадь ежемесячно обрабатываемых территорий должна составлять 737,8 квадратных метров. Уточняется, что исполнитель работ уже определен.

Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска (ХМАО) потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение уличных грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению властей предшествовали жалобы местных жителей, которые не раз замечали крыс на улицах.

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Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО весь следующий год будет пользоваться услугами профессиональных дератизаторов, которые займутся грызунами в ведомственном офисном здании, расположенном в Тюмени на улице Ленина. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Используемые исполнителем препараты должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Технология и качество оказываемых услуг должны соответствовать требованием действующих норм безопасности», — говорится в размещенной на портале документации. Также сообщается, что работы по уничтожению грызунов подрядчик должен будет проводить раз в месяц согласно принятому графику. Общая площадь ежемесячно обрабатываемых территорий должна составлять 737,8 квадратных метров. Уточняется, что исполнитель работ уже определен. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска (ХМАО) потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение уличных грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению властей предшествовали жалобы местных жителей, которые не раз замечали крыс на улицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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