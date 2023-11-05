В офисе Тюменьстата весь следующий год будут травить грызунов

Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО весь следующий год будет пользоваться услугами профессиональных дератизаторов, которые займутся грызунами в ведомственном офисном здании, расположенном в Тюмени на улице Ленина. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Используемые исполнителем препараты должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Технология и качество оказываемых услуг должны соответствовать требованием действующих норм безопасности», — говорится в размещенной на портале документации.
Также сообщается, что работы по уничтожению грызунов подрядчик должен будет проводить раз в месяц согласно принятому графику. Общая площадь ежемесячно обрабатываемых территорий должна составлять 737,8 квадратных метров. Уточняется, что исполнитель работ уже определен.
Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска (ХМАО) потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение уличных грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Решению властей предшествовали жалобы местных жителей, которые не раз замечали крыс на улицах.
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