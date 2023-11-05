05 ноября 2023

На Ближний Восток прибыла подлодка США

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США направили дополнительную военную помощь на Ближний Восток Фото:
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На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter).

«Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — сообщается в заявлении CENTCOM. В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирия.

Ранее Пентагон отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы, пишет RT. Кроме того, на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд» Военно-морского флота США.

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На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter). «Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — сообщается в заявлении CENTCOM. В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирия. Ранее Пентагон отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы, пишет RT. Кроме того, на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд» Военно-морского флота США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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