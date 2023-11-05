На Ближний Восток прибыла подлодка США 06 ноября 2023 в 04:41 Размер текста - 17 + США направили дополнительную военную помощь на Ближний Восток Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter). «Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — сообщается в заявлении CENTCOM. В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирия. Ранее Пентагон отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы, пишет RT. Кроме того, на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд» Военно-морского флота США. На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter). «Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — сообщается в заявлении CENTCOM. В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирия. Ранее Пентагон отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы, пишет RT. Кроме того, на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд» Военно-морского флота США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям