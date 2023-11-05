WP: США испугались войны с Россией из-за успехов на Украине

Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по интересам США, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной. Об этом заявил обозреватель Джейсон Уиллик.
«У США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но это не повод рисковать ядерной войной», —
По его словам, положение Киева сейчас ухудшилось, солдаты ВСУ «истощены», запасы оружия «на исходе». При этом Запад не имеет единого мнения в оказании дальнейшей военной помощи Украине. Уиллик призывает ее сторонников переосмыслить свой подход к этому вопросу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад устал от конфликта на Украине. Такого мнения придерживается значительная часть населения западных стран, включая политиков. Украина же рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами, добавил Зеленский.
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