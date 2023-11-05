05 ноября 2023

Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский сказал, что знает об усталости Запада от конфликта Украины с Россией Фото:

Значительная часть населения Западных стран, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью американской телекомпании NBC сказал лидер Украины Владимир Зеленский.

«Конечно, многие люди в мире, в том числе и значительная часть населения Запада, включая политиков устали от того, что происходит в Украине — это понятно», -заявил украинский президент. При этом Зеленский отметил, что сегодня Украина рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике, в который попала Украина в вооруженном противостоянии с Россией. Слова Залужного вызвали критику в офисе украинского президента.

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Значительная часть населения Западных стран, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью американской телекомпании NBC сказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Конечно, многие люди в мире, в том числе и значительная часть населения Запада, включая политиков устали от того, что происходит в Украине — это понятно», -заявил украинский президент. При этом Зеленский отметил, что сегодня Украина рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике, в который попала Украина в вооруженном противостоянии с Россией. Слова Залужного вызвали критику в офисе украинского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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