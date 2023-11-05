Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине

Значительная часть населения Западных стран, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью американской телекомпании
«Конечно, многие люди в мире, в том числе и значительная часть населения Запада, включая политиков устали от того, что происходит в Украине — это понятно», -заявил украинский президент. При этом Зеленский отметил, что сегодня Украина рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике, в который попала Украина в вооруженном противостоянии с Россией. Слова Залужного вызвали критику в офисе украинского президента.
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