Зеленский признал, что Запад устал от конфликта на Украине

05 ноября 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Зеленский сказал, что знает об усталости Запада от конфликта Украины с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Значительная часть населения Западных стран, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью американской телекомпании NBC сказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Конечно, многие люди в мире, в том числе и значительная часть населения Запада, включая политиков устали от того, что происходит в Украине — это понятно», -заявил украинский президент. При этом Зеленский отметил, что сегодня Украина рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике, в который попала Украина в вооруженном противостоянии с Россией. Слова Залужного вызвали критику в офисе украинского президента.

Значительная часть населения Западных стран, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Об этом в интервью американской телекомпании NBC сказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Конечно, многие люди в мире, в том числе и значительная часть населения Запада, включая политиков устали от того, что происходит в Украине — это понятно», -заявил украинский президент. При этом Зеленский отметил, что сегодня Украина рассматривает изменения стратегии, касающейся ведения боевых действий украинскими вооруженными силами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике, в который попала Украина в вооруженном противостоянии с Россией. Слова Залужного вызвали критику в офисе украинского президента.