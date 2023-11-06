На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли два человека

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в результате столкновения легкового автомобиля и большегрузной машины погибли два человека. Об этом сообщается telegram-канале «РЕН-ТВ».
Фото с места ДТП.
«В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля, возвращавшихся с рыбалки: в их авто были найдены удочки и лодка. Одному из погибших 54 года, личность второго устанавливается. Водитель легкового автомобиля с ранениями был доставлен в больницу», —
Других подробности не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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