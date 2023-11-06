На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, аптечка, медицина, скорая помощь
Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу Фото:

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в результате столкновения легкового автомобиля и большегрузной машины погибли два человека. Об этом сообщается telegram-канале «РЕН-ТВ».

Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
Фото:

«В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля, возвращавшихся с рыбалки: в их авто были найдены удочки и лодка. Одному из погибших 54 года, личность второго устанавливается. Водитель легкового автомобиля с ранениями был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Других подробности не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в результате столкновения легкового автомобиля и большегрузной машины погибли два человека. Об этом сообщается telegram-канале «РЕН-ТВ». «В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля, возвращавшихся с рыбалки: в их авто были найдены удочки и лодка. Одному из погибших 54 года, личность второго устанавливается. Водитель легкового автомобиля с ранениями был доставлен в больницу», — говорится в сообщении. Других подробности не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...