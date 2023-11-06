На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли два человека

06 ноября 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в результате столкновения легкового автомобиля и большегрузной машины погибли два человека. Об этом сообщается telegram-канале «РЕН-ТВ». Фото с места ДТП. Фото: тг-канал «РЕН-ТВ» https://t.me/rentv_news/117123 «В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля, возвращавшихся с рыбалки: в их авто были найдены удочки и лодка. Одному из погибших 54 года, личность второго устанавливается. Водитель легкового автомобиля с ранениями был доставлен в больницу», — говорится в сообщении. Других подробности не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в результате столкновения легкового автомобиля и большегрузной машины погибли два человека. Об этом сообщается telegram-канале «РЕН-ТВ». «В результате столкновения погибли двое пассажиров автомобиля, возвращавшихся с рыбалки: в их авто были найдены удочки и лодка. Одному из погибших 54 года, личность второго устанавливается. Водитель легкового автомобиля с ранениями был доставлен в больницу», — говорится в сообщении. Других подробности не сообщается. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.