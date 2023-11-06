Глава Офиса Зеленского отчитал Мелони после пранка Вована и Лексуса

Ермак: Запад не имеет права проявлять усталость от конфликта на Украине

Западные политики должны освежить в памяти уроки истории, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Никто из союзников Украины не может позволить себе проявлять усталость от украинского конфликта, так как это чревато негативными последствиями для всего мира. Такой репликой глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время телефонного разговора с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с „усталостью“ перестанут поддерживать Украину», — передает слова Ермака издание Politico. Он добавил, что даже если у некоторых стран есть усталость от украинской темы, они, якобы, все равно не захотят жить в мире с «меньшей свободой и безопасностью», чьи последствия протянутся на десятилетия. Также Ермак призвал Мелони освежить в памяти уроки истории.

1 ноября Джорджа Мелони стала жертвой пранкеров Вована и Лексуса, которые вели с ней телефонный разговор от лица представителями Африканского союза. В разговоре она выразила свое мнение о конфликте на Украине, отметив, что необходимо найти выход из ситуации, который будет приемлем для всех сторон, так как многие государства устали от продолжающегося конфликта. Секретарь совета министров Италии Альфредо Мантовано высказался в защиту Мелони. В беседе с журналистами он заявил, что она «сразу поняла», что разговаривает с пранкерами., передает Life .