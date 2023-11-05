Свердловчане задолжали государству более 19 миллионов рублей

06 ноября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пройдет рейд по взысканию долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Екатеринбурга не оплачивали штрафы и задолжали государству 19,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД РФ по городу, анонсируя оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам — 37909 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 19 миллионов 712 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Операция «Должник» пройдет 7—9 ноября во всех районах Екатеринбурга, кроме Академического. В полиции призывают оплачивать штрафы в срок — во избежание негативных последствий. В случае непогашения задолженности службой судебных приставов штрафы взыскиваются принудительно. Например, 1 ноября агентство рассказывало, как за долги по алиментам (608 тысяч рублей) приставы забрали у екатеринбуржца Audi Q8.

Жители Екатеринбурга не оплачивали штрафы и задолжали государству 19,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД РФ по городу, анонсируя оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам — 37909 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 19 миллионов 712 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Операция «Должник» пройдет 7—9 ноября во всех районах Екатеринбурга, кроме Академического. В полиции призывают оплачивать штрафы в срок — во избежание негативных последствий. В случае непогашения задолженности службой судебных приставов штрафы взыскиваются принудительно. Например, 1 ноября агентство рассказывало, как за долги по алиментам (608 тысяч рублей) приставы забрали у екатеринбуржца Audi Q8.