05 ноября 2023
04 ноября 2023

Свердловчане задолжали государству более 19 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге пройдет рейд по взысканию долгов Фото:

Жители Екатеринбурга не оплачивали штрафы и задолжали государству 19,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД РФ по городу, анонсируя оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

«Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам — 37909 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 19 миллионов 712 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Операция «Должник» пройдет 7—9 ноября во всех районах Екатеринбурга, кроме Академического. В полиции призывают оплачивать штрафы в срок — во избежание негативных последствий. В случае непогашения задолженности службой судебных приставов штрафы взыскиваются принудительно. Например, 1 ноября агентство рассказывало, как за долги по алиментам (608 тысяч рублей) приставы забрали у екатеринбуржца Audi Q8.

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Жители Екатеринбурга не оплачивали штрафы и задолжали государству 19,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД РФ по городу, анонсируя оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам — 37909 человек. Суммарная задолженность данных граждан составляет 19 миллионов 712 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Операция «Должник» пройдет 7—9 ноября во всех районах Екатеринбурга, кроме Академического. В полиции призывают оплачивать штрафы в срок — во избежание негативных последствий. В случае непогашения задолженности службой судебных приставов штрафы взыскиваются принудительно. Например, 1 ноября агентство рассказывало, как за долги по алиментам (608 тысяч рублей) приставы забрали у екатеринбуржца Audi Q8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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