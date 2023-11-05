Тюменская область стала лидером среди регионов УрФО по выращиванию рыбы

06 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Тюменская область за девять месяцев вырастила более 1800 тонн рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за девять месяцев вырастили более 1800 тонн рыбы. По этому показателю регион занимает первое место в УрФО. Об этом сообщил департамент агропромышленного комплекса региона. «У нас выращиваются такие виды рыб, как карп, пелядь и гибриды сиговых, клариевый сом, радужная форель, бестер, щука, судак, линь. Из общего количества выращенной рыбы: 261 тонна карпа, 301 тонна сиговых видов рыб, 211 тонн щуки, 1059 тонн прочих видов рыб», — написал департамент в соцсети «ВКонтакте». Благодаря таким объемам регион стал первым в УрФО по выращиванию рыбы. По словам представителей департамента, производство объектов товарной аквакультуры остается на уровне аналогичного периода предыдущего года. Он составил 61% от целевого показателя — 3000 тонн, который был установлен региональной программой развития АПК. Ранее ученые межрегионального научно-образовательного центра ЗапСибНОЦ планировали разработать технологию выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях «тюменской матрешки». Благодаря проекту восстановится запас осетровых, снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле.

В Тюменской области за девять месяцев вырастили более 1800 тонн рыбы. По этому показателю регион занимает первое место в УрФО. Об этом сообщил департамент агропромышленного комплекса региона. «У нас выращиваются такие виды рыб, как карп, пелядь и гибриды сиговых, клариевый сом, радужная форель, бестер, щука, судак, линь. Из общего количества выращенной рыбы: 261 тонна карпа, 301 тонна сиговых видов рыб, 211 тонн щуки, 1059 тонн прочих видов рыб», — написал департамент в соцсети «ВКонтакте». Благодаря таким объемам регион стал первым в УрФО по выращиванию рыбы. По словам представителей департамента, производство объектов товарной аквакультуры остается на уровне аналогичного периода предыдущего года. Он составил 61% от целевого показателя — 3000 тонн, который был установлен региональной программой развития АПК. Ранее ученые межрегионального научно-образовательного центра ЗапСибНОЦ планировали разработать технологию выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях «тюменской матрешки». Благодаря проекту восстановится запас осетровых, снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле.