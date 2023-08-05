Ученые помогут снизить цену на черную икру в Тюмени, ХМАО и ЯНАО

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Улица Хохрякова. Екатеринбург, черная икра
Ученые ЗапСибНОЦ улучшают технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб Фото:

Ученые межрегионального научно-образовательного центра ЗапСибНОЦ работают над снижением стоимости черной икры в Тюменской области, в Югре и на Ямале. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Один из проектов посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Благодаря проекту восстановится запас осетровых, снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле», — пишет инфоцентр в telegram-канале.

Ученые уже отработали технологии по выращиванию молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям, а также снизили затраты корма на прирост молоди. Сейчас в планах продолжить экспериментальную работу с участием тюменских и югорских рыборазводных предприятий.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на реке Туре жители обнаружили массовую гибель рыбы. По словам очевидцев, от реки исходил неприятный запах канализации.

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Ученые межрегионального научно-образовательного центра ЗапСибНОЦ работают над снижением стоимости черной икры в Тюменской области, в Югре и на Ямале. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Один из проектов посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Благодаря проекту восстановится запас осетровых, снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Ученые уже отработали технологии по выращиванию молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям, а также снизили затраты корма на прирост молоди. Сейчас в планах продолжить экспериментальную работу с участием тюменских и югорских рыборазводных предприятий. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на реке Туре жители обнаружили массовую гибель рыбы. По словам очевидцев, от реки исходил неприятный запах канализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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