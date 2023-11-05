В Тюмени выросла цена на вторичное жилье

06 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени рост квадратного метра на рынке «вторички» составил 2,9% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени в октябре рост стоимости квадратного метра на рынке вторичной недвижимости составил 2,9% — 112,3 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «МИР КВАРТИР». «В Тюмени рост стоимости квадратного метра в октябре 2023 года на рынке вторичной недвижимости составил 2,9% (112,3 тысяч рублей). Стоимость квартир в среднем увеличилась на 2,7% до 5,9 млн рублей», — передают данные журналисты РБК Тюмень. По мнению экспертов, рост цен связан с желанием покупателей успеть получить одобрение на ипотеку в банках на старых условиях. Цены на «вторичке» подтягиваются к показателям рынка новостроек, потому что собственники квартир, выставляя их на продажу, отчасти ориентируются на ценники, которые назначают застройщики для своих ЖК. Стоимость квартир в среднем увеличилась на 2,7% до 5,9 млн рублей. Ранее в октябре тюменцев стало чаще привлекать жилье на вторичном рынке недвижимости на 14%. По динамике роста цен этот вид жилья в Тюмени опережает средние показатели по России. В частности, сейчас средняя цена вторичной однокомнатной квартиры зафиксировалась на уровне 4,5 млн рублей, тогда как по России этот показатель составляет 3,8 млн рублей.

В Тюмени в октябре рост стоимости квадратного метра на рынке вторичной недвижимости составил 2,9% — 112,3 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «МИР КВАРТИР». «В Тюмени рост стоимости квадратного метра в октябре 2023 года на рынке вторичной недвижимости составил 2,9% (112,3 тысяч рублей). Стоимость квартир в среднем увеличилась на 2,7% до 5,9 млн рублей», — передают данные журналисты РБК Тюмень. По мнению экспертов, рост цен связан с желанием покупателей успеть получить одобрение на ипотеку в банках на старых условиях. Цены на «вторичке» подтягиваются к показателям рынка новостроек, потому что собственники квартир, выставляя их на продажу, отчасти ориентируются на ценники, которые назначают застройщики для своих ЖК. Стоимость квартир в среднем увеличилась на 2,7% до 5,9 млн рублей. Ранее в октябре тюменцев стало чаще привлекать жилье на вторичном рынке недвижимости на 14%. По динамике роста цен этот вид жилья в Тюмени опережает средние показатели по России. В частности, сейчас средняя цена вторичной однокомнатной квартиры зафиксировалась на уровне 4,5 млн рублей, тогда как по России этот показатель составляет 3,8 млн рублей.