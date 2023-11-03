ЯНАО открыл стенд на международной выставке «Россия» на ВДНХ

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В День народного единства Ямало-Ненецкий автономный округ представил свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

«Открытие выставки „Россия“ состоится 4 ноября, в День народного единства. Приходите, будет незабываемо!» — передает слова губернатора Ямала telegram-канал «Россия. Поехали!»

На стенде от региона гости смогут посмотреть на традиционную свадьбу северных народов, попробовать национальную кухню и выиграть туристическую поездку на Ямал. Для посетителей проведут розыгрыш путевок по пяти туристическим маршрутам. Победители увидят питомник овцебыков, поднимутся в горы, посетят мерзлотник и другие достопримечательности региона.

Как сообщили агентству URA.RU в оргкомитете выставки, стенды «Россия» не должны повторять идеологию стендов на выставках Петербургского экономического форума и аналогичных мероприятий. Застройка на ПМЭФ связана с его деловым характером и нацелена на взрослую аудиторию и проведение переговоров.

«Мы ориентировали всех, что на стенде должно быть интересно. Правительство Камчатки собрало лаву местных вулканов и будет разыгрывать сувениры из нее, а Калининградская область везет несколько тонн технического янтаря, которые будут превращены в небольшие подарки и спрятаны в разных местах стенда», — рассказали URA.RU в оргкомитете выставки.

Ранее в правительстве региона агентству URA.RU рассказали, что бывший замгубернатора Татьяна Бучкова была назначена представителем губернатора в ранге заместителя. Она курирует большой проект по подготовке к выставке «Россия» на ВДНХ. На нем представители региона будут продавать турпутевки желающим посетить Ямал.