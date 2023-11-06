Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

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Владимир Зеленский предложил продлить военное положение на Украине Фото:
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Президент внес на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что голосование по продлению военного положения может состояться 8 ноября.

Предложение вызывает вопросы организации президентских выборов, запланированных на весну 2024 года. Продление военного положения до середины февраля 2024 года может повлиять на проведение полноценной предвыборной кампании

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Президент внес на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что голосование по продлению военного положения может состояться 8 ноября. Предложение вызывает вопросы организации президентских выборов, запланированных на весну 2024 года. Продление военного положения до середины февраля 2024 года может повлиять на проведение полноценной предвыборной кампании
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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