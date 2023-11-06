Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Президент внес на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что голосование по продлению военного положения может состояться 8 ноября.
Предложение вызывает вопросы организации президентских выборов, запланированных на весну 2024 года. Продление военного положения до середины февраля 2024 года может повлиять на проведение полноценной предвыборной кампании
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.