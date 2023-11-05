В Кургане выросла цена на вторичное жилье

В Кургане средняя цена квартиры на вторичном рынке выросла за октябрь на 6,2%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».
«Прирост за октябрь 2023 года средней цены квартиры на вторичном рынке недвижимости в Кургане составил 6,2%. Цена квадратного метра вторичного жилья увеличилась на 5,6% за тот же период», — указано в сообщении на портале.
По данным портала, средняя цена квартиры на вторичке в Кургане составила 3 млн 519 тысяч рублей. Таким образом, стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла до 73 тысяч 454 рублей.
Для сравнения, согласно информации портала, в Тюмени за октябрь цена квартиры на рынке вторичного жилья выросла на 2,7% и составила 5,9 млн рублей. А стоимость одного квадратного метра жилья на вторичке там увеличилась на 2,9% и равна уже 112 тысячам рублей.
Ранее в Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Увеличение цены на маленькие квартиры составило 10%.
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