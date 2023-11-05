05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Кургане выросла цена на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане за октябрь выросла стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Фото:

В Кургане средняя цена квартиры на вторичном рынке выросла за октябрь на 6,2%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

«Прирост за октябрь 2023 года средней цены квартиры на вторичном рынке недвижимости в Кургане составил 6,2%. Цена квадратного метра вторичного жилья увеличилась на 5,6% за тот же период», — указано в сообщении на портале.

По данным портала, средняя цена квартиры на вторичке в Кургане составила 3 млн 519 тысяч рублей. Таким образом, стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла до 73 тысяч 454 рублей.

Для сравнения, согласно информации портала, в Тюмени за октябрь цена квартиры на рынке вторичного жилья выросла на 2,7% и составила 5,9 млн рублей. А стоимость одного квадратного метра жилья на вторичке там увеличилась на 2,9% и равна уже 112 тысячам рублей.

Ранее в Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Увеличение цены на маленькие квартиры составило 10%.

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В Кургане средняя цена квартиры на вторичном рынке выросла за октябрь на 6,2%. Об этом сообщает портал «Мир квартир». «Прирост за октябрь 2023 года средней цены квартиры на вторичном рынке недвижимости в Кургане составил 6,2%. Цена квадратного метра вторичного жилья увеличилась на 5,6% за тот же период», — указано в сообщении на портале. По данным портала, средняя цена квартиры на вторичке в Кургане составила 3 млн 519 тысяч рублей. Таким образом, стоимость одного квадратного метра вторичного жилья выросла до 73 тысяч 454 рублей. Для сравнения, согласно информации портала, в Тюмени за октябрь цена квартиры на рынке вторичного жилья выросла на 2,7% и составила 5,9 млн рублей. А стоимость одного квадратного метра жилья на вторичке там увеличилась на 2,9% и равна уже 112 тысячам рублей. Ранее в Кургане подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров. Увеличение цены на маленькие квартиры составило 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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