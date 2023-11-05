05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Тюменской области вырос поток туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, народные гуляния, иностранцы, туристы, студенты, вфмс, острог, туризм
Тюменскую область в 2023 году посетило 2,8 млн туристов Фото:

Тюменскую область за последние девять месяцев посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов. Такое число приезжих на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

«За последние девять месяцев этого года Тюменскую область посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов, это на 17% больше аналогичного периода прошлого года. В 2021 году — три млн туристов. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей», — рассказала Трофимова журналистам РБК Тюмень.

По ее словам, средний чек поездки в регион варьируется от 16 до 30 тысяч рублей, цена зависит от ее длительности и целей. Трофимова также отметила, что туризм стал одной из основных тем стенда Тюменской области на международной выставке-форуме «Россия».

Ранее региональные операторы, работающие в сфере внутреннего туризма ожидали в этом году наплыва туристов. По их мнению, поток гостей в Тюмени в 2023 году должен превысить 3,5 млн человек. В правительстве региона хотят увеличить туристический трафик к 2030 году до 8 млн человек в год.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменскую область за последние девять месяцев посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов. Такое число приезжих на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. «За последние девять месяцев этого года Тюменскую область посетило, по предварительным данным, 2,8 млн туристов, это на 17% больше аналогичного периода прошлого года. В 2021 году — три млн туристов. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей», — рассказала Трофимова журналистам РБК Тюмень. По ее словам, средний чек поездки в регион варьируется от 16 до 30 тысяч рублей, цена зависит от ее длительности и целей. Трофимова также отметила, что туризм стал одной из основных тем стенда Тюменской области на международной выставке-форуме «Россия». Ранее региональные операторы, работающие в сфере внутреннего туризма ожидали в этом году наплыва туристов. По их мнению, поток гостей в Тюмени в 2023 году должен превысить 3,5 млн человек. В правительстве региона хотят увеличить туристический трафик к 2030 году до 8 млн человек в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...