ВС РФ предотвратили пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
Потери противника составили до 130 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра предотвратили российские военные за минувшие сутки. Потери противника составили до 130 человек, сообщает Минобороны РФ,

«На Херсонском направлении <…> предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и трех орудий Д-30.

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Пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра предотвратили российские военные за минувшие сутки. Потери противника составили до 130 человек, сообщает Минобороны РФ, «На Херсонском направлении <…> предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и трех орудий Д-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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