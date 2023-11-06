ВС РФ предотвратили пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра

Потери противника составили до 130 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра предотвратили российские военные за минувшие сутки. Потери противника составили до 130 человек, сообщает Минобороны РФ,
«На Херсонском направлении <…> предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 производства США, гаубицы Д-20 и трех орудий Д-30.
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