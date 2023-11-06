Мантуров заявил о масштабных тестах беспилотного транспорта в РФ

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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, мантуров денис
Денис Мантуров отметил, что Москва лидирует по выпуску электробусов среди стран Европы Фото:

В России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров во время просветительского марафона Российского общества «Знание» отметил, что сейчас также разрабатывается проект по беспилотным самолетам.

«У нас уже тестируются беспилотные легковые такси, грузовики и система автономного судовождения. Отдельный большой проект будем реализовывать по авиационным беспилотникам. Нужно решить технические и регуляторные вопросы по контролю воздушного пространства. Все это предъявляет особые требования к качествам систем навигации и связи», — поделился Денис Мантуров. Страница «Знаний» в соцсети «Вконтакте» ведет прямую трансляцию с форума.

Мантуров также заявил, что в России уже налажено производство автобусов на электротяге. По его словам, в Москве выпускается больше электробусов, чем в других странах Европы. Для функционирования электротранспорта будет расширяться сеть зарядных станций. Также перед корпорацией «Роскосмос» и космической отраслью поставлена «глобальная задача по расширению российских спутниковых группировок».

Еще в 2021 году член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов в беседе с URA.RU отмечал, что крупные мегаполисы России будут переходить на беспилотный транспорт. Первые тесты проходили в Москве и в Санкт-Петерубрге. Это направлено на повышение безопасности на дорогах.

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В России тестируются технологии, которые позволят транспорту полностью перейти на беспилотный режим. Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров во время просветительского марафона Российского общества «Знание» отметил, что сейчас также разрабатывается проект по беспилотным самолетам. «У нас уже тестируются беспилотные легковые такси, грузовики и система автономного судовождения. Отдельный большой проект будем реализовывать по авиационным беспилотникам. Нужно решить технические и регуляторные вопросы по контролю воздушного пространства. Все это предъявляет особые требования к качествам систем навигации и связи», — поделился Денис Мантуров. Страница «Знаний» в соцсети «Вконтакте» ведет прямую трансляцию с форума. Мантуров также заявил, что в России уже налажено производство автобусов на электротяге. По его словам, в Москве выпускается больше электробусов, чем в других странах Европы. Для функционирования электротранспорта будет расширяться сеть зарядных станций. Также перед корпорацией «Роскосмос» и космической отраслью поставлена «глобальная задача по расширению российских спутниковых группировок». Еще в 2021 году член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов в беседе с URA.RU отмечал, что крупные мегаполисы России будут переходить на беспилотный транспорт. Первые тесты проходили в Москве и в Санкт-Петерубрге. Это направлено на повышение безопасности на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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