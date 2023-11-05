05 ноября 2023
04 ноября 2023

Челябинский грузчик исполнил авторскую песню на шоу Андрея Малахова

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Грузчик из Магнитогорска получил свою «минуту славы» на шоу Андрея Малахова Фото:

В передаче «Привет, Андрей!» ведущего Андрея Малахова грузчик из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Сиднев исполнил свою авторскую песню «Летят года». Специальный выпуск передача вышел на телеканале «Россия-1» ко Дню народного единства.

«В очередной раз простой грузчик из Магнитогорска на передаче „Привет Андрей“. Смотрите на телеканале „Россия-1“», — прокомментировал у себя на странице в соцсети «Вконтакте» Виктор Сиднев. Виктор активно занимается творчеством в свободное время и уже написал несколько песен, а также собственными силами снимает клипы на свои песни.

В прошлом году шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, прославился благодаря своему таланту. Певец после серии выступлений стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!».

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В передаче «Привет, Андрей!» ведущего Андрея Малахова грузчик из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Сиднев исполнил свою авторскую песню «Летят года». Специальный выпуск передача вышел на телеканале «Россия-1» ко Дню народного единства. «В очередной раз простой грузчик из Магнитогорска на передаче „Привет Андрей“. Смотрите на телеканале „Россия-1“», — прокомментировал у себя на странице в соцсети «Вконтакте» Виктор Сиднев. Виктор активно занимается творчеством в свободное время и уже написал несколько песен, а также собственными силами снимает клипы на свои песни. В прошлом году шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, прославился благодаря своему таланту. Певец после серии выступлений стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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