Челябинский грузчик исполнил авторскую песню на шоу Андрея Малахова

06 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Грузчик из Магнитогорска получил свою «минуту славы» на шоу Андрея Малахова Фото: Размик Закарян © URA.RU В передаче «Привет, Андрей!» ведущего Андрея Малахова грузчик из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Сиднев исполнил свою авторскую песню «Летят года». Специальный выпуск передача вышел на телеканале «Россия-1» ко Дню народного единства. «В очередной раз простой грузчик из Магнитогорска на передаче „Привет Андрей“. Смотрите на телеканале „Россия-1“», — прокомментировал у себя на странице в соцсети «Вконтакте» Виктор Сиднев. Виктор активно занимается творчеством в свободное время и уже написал несколько песен, а также собственными силами снимает клипы на свои песни. В прошлом году шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, прославился благодаря своему таланту. Певец после серии выступлений стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!».

В передаче «Привет, Андрей!» ведущего Андрея Малахова грузчик из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Сиднев исполнил свою авторскую песню «Летят года». Специальный выпуск передача вышел на телеканале «Россия-1» ко Дню народного единства. «В очередной раз простой грузчик из Магнитогорска на передаче „Привет Андрей“. Смотрите на телеканале „Россия-1“», — прокомментировал у себя на странице в соцсети «Вконтакте» Виктор Сиднев. Виктор активно занимается творчеством в свободное время и уже написал несколько песен, а также собственными силами снимает клипы на свои песни. В прошлом году шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, прославился благодаря своему таланту. Певец после серии выступлений стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!».