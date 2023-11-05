05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Тюмени планируют отремонтировать Дворец спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские власти планируют потратить 285 млн рублей на ремонт Дворца спорта Фото:

Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. С документацией ознакомились журналисты.

«В рамках рассматриваемых поправок к бюджету области планируется выделить 285 миллионов рублей. Деньги пойдут на проведение капитального ремонта здания [Дворца спорта]», — указано в документах, с которым ознакомились журналисты 72.RU.

По их словам, в декабре 2022 года закрывали Дворец спорта. Специалисты проводили там исследование конструкции. Из-за этого матчи хоккейного клуба «Рубин» проходили в Партикоме, который расположен на улице Воронинские Горки. В начале этого сезона хоккейная команда вернулась во Дворец спорта, потому что здание признали безопасным.

Ранее жители региона обратились к губернатору области Александру Моору с просьбой построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». В комментариях к записи большинство пользователей также призвали главу региона решить вопрос со строительством нового стадиона. Они указали на то, что Дворец спорта на улицу Розы Люксембург мелкий, неудобный, невместительный и вечно на ремонте.

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Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. С документацией ознакомились журналисты. «В рамках рассматриваемых поправок к бюджету области планируется выделить 285 миллионов рублей. Деньги пойдут на проведение капитального ремонта здания [Дворца спорта]», — указано в документах, с которым ознакомились журналисты 72.RU. По их словам, в декабре 2022 года закрывали Дворец спорта. Специалисты проводили там исследование конструкции. Из-за этого матчи хоккейного клуба «Рубин» проходили в Партикоме, который расположен на улице Воронинские Горки. В начале этого сезона хоккейная команда вернулась во Дворец спорта, потому что здание признали безопасным. Ранее жители региона обратились к губернатору области Александру Моору с просьбой построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». В комментариях к записи большинство пользователей также призвали главу региона решить вопрос со строительством нового стадиона. Они указали на то, что Дворец спорта на улицу Розы Люксембург мелкий, неудобный, невместительный и вечно на ремонте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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