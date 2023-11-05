Shot: Пенсионный фонд отсудил деньги у певицы Юлии Савичевой

06 ноября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Социальный фонд России отсудил у Юлии Савичевой несколько тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) отсудил у уроженки Кургана, певицы Юлии Савичевой несколько тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «Социальный фонд России подал иск на ИП Савичевой в арбитражный суд Москвы с требованием принудительно взыскать с нее штраф за непредставление в срок отчетности для пенсионного страхования — сведений о стаже за два года (2020 г., 2021 г.). Санкция составила 6 тысяч плюс одна тысяча рублей госпошлины», — говорится в посте. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) отсудил у уроженки Кургана, певицы Юлии Савичевой несколько тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «Социальный фонд России подал иск на ИП Савичевой в арбитражный суд Москвы с требованием принудительно взыскать с нее штраф за непредставление в срок отчетности для пенсионного страхования — сведений о стаже за два года (2020 г., 2021 г.). Санкция составила 6 тысяч плюс одна тысяча рублей госпошлины», — говорится в посте. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.