05 ноября 2023
04 ноября 2023

Shot: Пенсионный фонд отсудил деньги у певицы Юлии Савичевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Социальный фонд России отсудил у Юлии Савичевой несколько тысяч рублей Фото:

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) отсудил у уроженки Кургана, певицы Юлии Савичевой несколько тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.

«Социальный фонд России подал иск на ИП Савичевой в арбитражный суд Москвы с требованием принудительно взыскать с нее штраф за непредставление в срок отчетности для пенсионного страхования — сведений о стаже за два года (2020 г., 2021 г.). Санкция составила 6 тысяч плюс одна тысяча рублей госпошлины», — говорится в посте.

Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.

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Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) отсудил у уроженки Кургана, певицы Юлии Савичевой несколько тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «Социальный фонд России подал иск на ИП Савичевой в арбитражный суд Москвы с требованием принудительно взыскать с нее штраф за непредставление в срок отчетности для пенсионного страхования — сведений о стаже за два года (2020 г., 2021 г.). Санкция составила 6 тысяч плюс одна тысяча рублей госпошлины», — говорится в посте. Ранее певица Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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