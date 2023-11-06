Более 100 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкций

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Британские компании продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Британские компании нарушают санкции против России, на данный момент более 100 организаций продолжают торговать с РФ. Об этом написала британская газета Financial Times.

«В общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций, согласно запросу о свободе информации, поданному в Министерство финансов», — говорится в материале газеты. Отмечается, что санкции против России стали для британского бизнеса серьезным испытанием в контексте того, насколько страна интегрирована в мировую экономику.

Несмотря на санкционное давление, Россия поднялась в мировой экономике на пятое место. Об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что западные компании, которые ушли из РФ, все равно помогают фронту.

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Британские компании нарушают санкции против России, на данный момент более 100 организаций продолжают торговать с РФ. Об этом написала британская газета Financial Times. «В общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций, согласно запросу о свободе информации, поданному в Министерство финансов», — говорится в материале газеты. Отмечается, что санкции против России стали для британского бизнеса серьезным испытанием в контексте того, насколько страна интегрирована в мировую экономику. Несмотря на санкционное давление, Россия поднялась в мировой экономике на пятое место. Об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что западные компании, которые ушли из РФ, все равно помогают фронту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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