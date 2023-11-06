Лавров: РФ выдержала санкции, цифры говорят сами за себя

Цифры говорят сами за себя, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия поднялась в мировой экономике на пятое место, несмотря на санкции, цифры говорят сами за себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия по итогам прошлого года вопреки санкциям и мрачным предсказаниям поднялась в мировой экономике на пятое место, опередив Германию», — сказал Лавров во время просветительского форума «Знание». От отметил, что цифры говорят сами за себя.
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