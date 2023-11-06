Лавров: РФ выдержала санкции, цифры говорят сами за себя

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Цифры говорят сами за себя, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия поднялась в мировой экономике на пятое место, несмотря на санкции, цифры говорят сами за себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия по итогам прошлого года вопреки санкциям и мрачным предсказаниям поднялась в мировой экономике на пятое место, опередив Германию», — сказал Лавров во время просветительского форума «Знание». От отметил, что цифры говорят сами за себя.

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Россия поднялась в мировой экономике на пятое место, несмотря на санкции, цифры говорят сами за себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия по итогам прошлого года вопреки санкциям и мрачным предсказаниям поднялась в мировой экономике на пятое место, опередив Германию», — сказал Лавров во время просветительского форума «Знание». От отметил, что цифры говорят сами за себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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