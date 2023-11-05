Шумков пообещал изменить отношение к людям в системе здравоохранения

06 ноября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор намерен изменить к лучшему систему здравоохранение региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Высказывание главы области опубликовано на странице областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В медучреждениях Курганской области много хороших наработок, высококлассных специалистов, которые на вес золота. Нужно добавить к этому новое отношение к людям, к внешнему облику наших учреждений, тем, кто в них работает. И за несколько лет поменять содержание нашей системы здравоохранения», — заявил Шумков. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, что у него есть содержательные претензии к отдельным больницам в работе с врачебными кадрами. Он добавил, что имеется позитивный тренд, хотя и небольшой в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами лечебных организаций.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Высказывание главы области опубликовано на странице областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В медучреждениях Курганской области много хороших наработок, высококлассных специалистов, которые на вес золота. Нужно добавить к этому новое отношение к людям, к внешнему облику наших учреждений, тем, кто в них работает. И за несколько лет поменять содержание нашей системы здравоохранения», — заявил Шумков. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, что у него есть содержательные претензии к отдельным больницам в работе с врачебными кадрами. Он добавил, что имеется позитивный тренд, хотя и небольшой в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами лечебных организаций.