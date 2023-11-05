05 ноября 2023
04 ноября 2023

Шумков пообещал изменить отношение к людям в системе здравоохранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор намерен изменить к лучшему систему здравоохранение региона Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Высказывание главы области опубликовано на странице областного депздрава в соцсети «ВКонтакте».

«В медучреждениях Курганской области много хороших наработок, высококлассных специалистов, которые на вес золота. Нужно добавить к этому новое отношение к людям, к внешнему облику наших учреждений, тем, кто в них работает. И за несколько лет поменять содержание нашей системы здравоохранения», — заявил Шумков.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, что у него есть содержательные претензии к отдельным больницам в работе с врачебными кадрами. Он добавил, что имеется позитивный тренд, хотя и небольшой в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами лечебных организаций.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям региона, что за несколько лет отношение к людям в системе здравоохранения изменится к лучшему. Высказывание главы области опубликовано на странице областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В медучреждениях Курганской области много хороших наработок, высококлассных специалистов, которые на вес золота. Нужно добавить к этому новое отношение к людям, к внешнему облику наших учреждений, тем, кто в них работает. И за несколько лет поменять содержание нашей системы здравоохранения», — заявил Шумков. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал, что у него есть содержательные претензии к отдельным больницам в работе с врачебными кадрами. Он добавил, что имеется позитивный тренд, хотя и небольшой в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами лечебных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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