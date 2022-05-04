Губернатор Шумков заявил о претензиях к некоторым больницам

05 мая 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ситуация с кадрами в медицине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области заявил о претензиях к некоторым медицинским учреждениям. Об этом он написал в своем telegram-канале по итогам заседания Совета по здравоохранению. «Есть содержательные претензии к отдельным медицинским учреждениям в работе с врачебными кадрами. Есть позитивный тренд в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами медицинских учреждений. Пока небольшой, пока очень робкий, но есть», — сообщил глава региона. Также шумков написал о строительстве и ремонте лечебных учреждений. Ранее URA.RU писало, что жители Каргапольского района (Курганская область) собирают подписи под обращением к департаменту здравоохранения с просьбой закрепить за их территорией врача-терапевта. Курганская область занимает последнее место среди регионов России по обеспеченности медицинскими кадрами. В области на 10 тысяч населения приходится 23,4 врача. Такая ситуация наблюдается в течение нескольких лет. Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел Совет по здравоохранению Фото: t.me\silavpravdevshumkov Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области заявил о претензиях к некоторым медицинским учреждениям. Об этом он написал в своем telegram-канале по итогам заседания Совета по здравоохранению. «Есть содержательные претензии к отдельным медицинским учреждениям в работе с врачебными кадрами. Есть позитивный тренд в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами медицинских учреждений. Пока небольшой, пока очень робкий, но есть», — сообщил глава региона. Также шумков написал о строительстве и ремонте лечебных учреждений. Ранее URA.RU писало, что жители Каргапольского района (Курганская область) собирают подписи под обращением к департаменту здравоохранения с просьбой закрепить за их территорией врача-терапевта. Курганская область занимает последнее место среди регионов России по обеспеченности медицинскими кадрами. В области на 10 тысяч населения приходится 23,4 врача. Такая ситуация наблюдается в течение нескольких лет.