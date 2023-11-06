Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы

06 ноября 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Ларри Джонсон объяснил, почему на Украине растет дезертирство Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ приказы, которые военные не могут выполнить. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев», — высказался Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что на данный момент мир наблюдает за «медленной гибелью Украины». По его словам, Киев почти никак не сможет повлиять на ситуацию. Однако при этом, США, главного спонсора Украины, больше интересует война на Ближнем Востоке. Украинские военные не только отказываются выполнять приказы, но еще и сдаются из-за этого в плен. При этом число дезертиров растет с каждым днем, уверен бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, его слова приводит «Царьград». При этом на Украине многие юноши стремятся покинуть страну до своего совершеннолетия, когда их заберут в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ приказы, которые военные не могут выполнить. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. «Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев», — высказался Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что на данный момент мир наблюдает за «медленной гибелью Украины». По его словам, Киев почти никак не сможет повлиять на ситуацию. Однако при этом, США, главного спонсора Украины, больше интересует война на Ближнем Востоке. Украинские военные не только отказываются выполнять приказы, но еще и сдаются из-за этого в плен. При этом число дезертиров растет с каждым днем, уверен бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, его слова приводит «Царьград». При этом на Украине многие юноши стремятся покинуть страну до своего совершеннолетия, когда их заберут в армию.