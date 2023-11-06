Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома

Помощник Залужного погиб от взрыва гранаты в доме под Киевом
Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома. Об этом сообщает МВД Украины.
«Помощник главкома ВСУ Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома, под Киевом. Погибшего звали Геннадий Честяков. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на МВД Украины.
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