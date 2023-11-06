06 ноября 2023

Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома

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Помощник Залужного погиб от взрыва гранаты в доме под Киевом Фото:

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома. Об этом сообщает МВД Украины.

«Помощник главкома ВСУ Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома, под Киевом. Погибшего звали Геннадий Честяков. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на МВД Украины.

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Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома. Об этом сообщает МВД Украины. «Помощник главкома ВСУ Залужного погиб от взрыва гранаты у себя дома, под Киевом. Погибшего звали Геннадий Честяков. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на МВД Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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