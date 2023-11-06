Адвокат не смог отменить собрание кредиторов экс-губернатора Дубровского

Дубровский задолжал столичному адвокату Мухину более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области отказал московскому адвокату Кириллу Мухина в запрете на проведение первого собрания кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного финансово несостоятельным. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства Дубровского.

«Мухин Кирилл Александрович обратился в суд с заявлением о запрете проведения первого собрания кредиторов должника, Дубровского Бориса Александровича, по итогам процедуры реструктуризации долгов. В удовлетворении заявления Мухина Кирилла Александровича отказать», — говорится в решении суда.

Ранее Мухин подал ходатайство о включении его в число кредиторов Дубровского. Речь идет о долге в один миллион 409 тысяч 413 рублей с учетом пени. Это счет за неоплату адвокатских услуг. Ходатайство Мухина будет рассмотрено судом 7 ноября.

Дубровский признан банкротом 19 июля из-за того, что не погасил долги перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания признана финансово несостоятельной летом 2020 года. Также стал банкротом Александр Дубровский, сын экс-губернатора. Дубровский-старший после отставки с поста главы региона покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются. Адвокат Мухин на запрос URA.RU не ответил.