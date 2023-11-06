Следствие заподозрило сотрудника ВСУ в убийстве помощника Залужного

Подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, помощнику главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадию Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Следствие считает, что подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, помощнику Залужного передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В», — сообщает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Согласно показаниям жены погибшего, взрывное устройство сработало, когда Частяков открывал подарок.
Ранее помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом. Взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой, пишет «Национальная служба новостей».
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