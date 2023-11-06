Посол Мирошник: Зеленский начнет зачистку перед выборами на Украине

07 ноября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Зеленский склонен к организации преследований оппонентов Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский может преследовать оппонентов и начать зачистку политического поля перед возможными выборами президента в 2024 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Ее жертвами уже стали многие выразители несходного с ним мнения. Могут появиться и новые», — заявил Мирошник. Его цитируют «Известия». Зеленский, несмотря на неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ), не сядет за стол переговоров с Россией. Много шума произвело интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist 1 ноября. Украинский генерал заявил, что «прорыва, скорее всего, не будет», ситуация на поле боя фактически зашла в тупик. Он добавил, что Украина терпит большие потери. 6 ноября помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в Киеве в день своего рождения. Устройство сработало в момент, когда Частяков открывал коробку с подарком. Ее передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Гибель Частякова — это «сообщение» Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке, уверен он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский может преследовать оппонентов и начать зачистку политического поля перед возможными выборами президента в 2024 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Ее жертвами уже стали многие выразители несходного с ним мнения. Могут появиться и новые», — заявил Мирошник. Его цитируют «Известия». Зеленский, несмотря на неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ), не сядет за стол переговоров с Россией. Много шума произвело интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist 1 ноября. Украинский генерал заявил, что «прорыва, скорее всего, не будет», ситуация на поле боя фактически зашла в тупик. Он добавил, что Украина терпит большие потери. 6 ноября помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома в Киеве в день своего рождения. Устройство сработало в момент, когда Частяков открывал коробку с подарком. Ее передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Гибель Частякова — это «сообщение» Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке, уверен он.