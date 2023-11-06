06 ноября 2023

Советник Гагин: убийство помощника Залужного было сообщением от Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, гагин ян
Ян Гагин назвал гибель помощника главкома ВСУ «сообщением» от Владимира Зеленского Фото:

Гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это «сообщение» Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке. Гибель помощника [Валерия] Залужного, полковника [Геннадия] Частякова — яркая тому иллюстрация. Как некий привет от Владимира Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между украинским президентом и главкомом ВСУ наметился давно. Я полагаю, что это такое сообщение Залужному от Зеленского», — заявил Гагин в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новости.

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб после того, как открыл подарок со взрывным устройством внутри. «Национальная служба новостей» пишет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой. Источники из правоохранительных органов Украины считают, что подарок Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.

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Гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это «сообщение» Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке. Гибель помощника [Валерия] Залужного, полковника [Геннадия] Частякова — яркая тому иллюстрация. Как некий привет от Владимира Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между украинским президентом и главкомом ВСУ наметился давно. Я полагаю, что это такое сообщение Залужному от Зеленского», — заявил Гагин в видео, опубликованном в telegram-канале РИА Новости. Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб после того, как открыл подарок со взрывным устройством внутри. «Национальная служба новостей» пишет, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой. Источники из правоохранительных органов Украины считают, что подарок Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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