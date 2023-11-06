06 ноября 2023

«Уральские авиалинии» сделают западные самолеты российскими

«Уральские авиалинии» переоформят западные самолеты в российскую собственность
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
«Уральские авиалинии» готовятся подписать договор с «НЛК Финанс» на 17 лет Фото:

«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс».

«„Уральским авиалиниям“ удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации „НЛК Финанс“ на 17 лет», — сообщает газета «Коммерсантъ». По истечении срока договоров 19 самолетов Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта передало допуски «Уральских авиалиний» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на перелеты они смогут только после заключения трехстороннего договора с НЛК и нынешним лизингодателем.

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«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс». «„Уральским авиалиниям“ удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации „НЛК Финанс“ на 17 лет», — сообщает газета «Коммерсантъ». По истечении срока договоров 19 самолетов Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика. Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта передало допуски «Уральских авиалиний» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на перелеты они смогут только после заключения трехстороннего договора с НЛК и нынешним лизингодателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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