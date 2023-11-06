«Уральские авиалинии» сделают западные самолеты российскими

«Уральские авиалинии» переоформят западные самолеты в российскую собственность

07 ноября 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» готовятся подписать договор с «НЛК Финанс» на 17 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс». «„Уральским авиалиниям“ удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации „НЛК Финанс“ на 17 лет», — сообщает газета « Коммерсантъ ». По истечении срока договоров 19 самолетов Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика. Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта передало допуски «Уральских авиалиний» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на перелеты они смогут только после заключения трехстороннего договора с НЛК и нынешним лизингодателем.

«Уральские авиалинии» смогли согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс». «„Уральским авиалиниям“ удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации „НЛК Финанс“ на 17 лет», — сообщает газета «Коммерсантъ». По истечении срока договоров 19 самолетов Airbus перейдут в собственность авиаперевозчика. Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта передало допуски «Уральских авиалиний» на ряд международных маршрутов другим компаниям. Восстановить право на перелеты они смогут только после заключения трехстороннего договора с НЛК и нынешним лизингодателем.