Бойцы первого батальона из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесли присягу России перед отправкой на передовую. Об этом сообщает РИА Новости.
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов», — произнесли бойцы на церемонии принесения присяги.
С их слов, они не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Они остаются с украинским народом потому, что украинский и российский народ — это единое целое.
Ранее добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское ОБТФ «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу, как они сюда приехали, на следующий день, передает RT.
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