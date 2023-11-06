06 ноября 2023

Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу, stock
Украинские бойцы, поступившие в ВС РФ, не предали свой народ Фото:
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Бойцы первого батальона из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесли присягу России перед отправкой на передовую. Об этом сообщает РИА Новости.

«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов», — произнесли бойцы на церемонии принесения присяги.

С их слов, они не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Они остаются с украинским народом потому, что украинский и российский народ — это единое целое.

Ранее добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское ОБТФ «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу, как они сюда приехали, на следующий день, передает RT.

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Бойцы первого батальона из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесли присягу России перед отправкой на передовую. Об этом сообщает РИА Новости. «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов», — произнесли бойцы на церемонии принесения присяги. С их слов, они не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Они остаются с украинским народом потому, что украинский и российский народ — это единое целое. Ранее добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское ОБТФ «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу, как они сюда приехали, на следующий день, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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