Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

07 ноября 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы, поступившие в ВС РФ, не предали свой народ Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы первого батальона из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесли присягу России перед отправкой на передовую. Об этом сообщает РИА Новости. «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов», — произнесли бойцы на церемонии принесения присяги. С их слов, они не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Они остаются с украинским народом потому, что украинский и российский народ — это единое целое. Ранее добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское ОБТФ «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу, как они сюда приехали, на следующий день, передает RT.

Бойцы первого батальона из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесли присягу России перед отправкой на передовую. Об этом сообщает РИА Новости. «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов», — произнесли бойцы на церемонии принесения присяги. С их слов, они не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Они остаются с украинским народом потому, что украинский и российский народ — это единое целое. Ранее добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское ОБТФ «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу, как они сюда приехали, на следующий день, передает RT.