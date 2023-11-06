Власти ХМАО застрахуют более 2,7 тысяч объектов недвижимости за 82 млн рублей

Департамент государственного заказа ХМАО объявил конкурс по поиску организации для заключения с ней годового контракта на сумму 82 млн рублей на страхование недвижимого имущества, находящегося во владении властей региона. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Страхованию подлежит имущество в количестве 2 741 объект, находящееся в оперативном управлении учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и в казне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, за исключением имущества, находящегося в аварийном состоянии и подлежащего сносу»,—говорится в размещенной на портале документации.
В числе объектов, подлежащих страхованию, в документации значатся административные здания, мосты, газопроводы, дизельные электростанции, чья общая балансовая стоимость составляет более более 277 млрд рублей. Срок действия контракта -12 месяцев.
Ранее стало известно о том, что депутаты думы ХМАО планируют урезать страховые выплаты чиновникам. По замыслу депутатов, в регионе госслужащие больше не смогут получать дополнительную компенсацию за производственную травму и компенсировать имущественные интересы.
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