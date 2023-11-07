Израиль намерен контролировать весь сектор Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Израиль хочет контролировать территорию сектора Газа после завершения войны Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль намерен нести ответственность за безопасность сектора Газа после завершения войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность [в секторе Газа]», — заявил Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC. Он считает, что когда Израиль не контролирует безопасность на палестинской территории, там расцветает терроризм ХАМАС. США также активно участвуют в дискуссиях на тему дальнейшей судьбы Газы после завершения войны на Ближнем Востоке.

Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после того, как палестинские боевики проникли на территорию еврейского государства. В ООН призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке в ответ на заявления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об атаках по всей ближневосточной территории со своей стороны. Ливан, Иордания и другие страны также предупреждали о потенциальном присоединении к конфликту.

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Израиль намерен нести ответственность за безопасность сектора Газа после завершения войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность [в секторе Газа]», — заявил Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC. Он считает, что когда Израиль не контролирует безопасность на палестинской территории, там расцветает терроризм ХАМАС. США также активно участвуют в дискуссиях на тему дальнейшей судьбы Газы после завершения войны на Ближнем Востоке. Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после того, как палестинские боевики проникли на территорию еврейского государства. В ООН призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке в ответ на заявления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об атаках по всей ближневосточной территории со своей стороны. Ливан, Иордания и другие страны также предупреждали о потенциальном присоединении к конфликту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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