06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Тюмени ищут мигрантов, устроивших танцы на дороге в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
Сотрудники полиции ищут не только водителей, но и пешеходов, нарушивших ПДД Фото:

В Тюмени правоохранительные органы устанавливают нарушителей, которые в ходе празднования свадьбы устроили танцы на проезжей части. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах.

«Такое поведение не осталось без внимания. Участников сейчас ищут, их привлекут к ответственности», — рассказал собеседник URA.RU.

В УГИБДД по Тюменской области информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту размещенного в Telegram видео проводится проверка. Силовики установят не только водителей машин, но и пешеходов, нарушивших ПДД.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени мигранты устроили танцы прямо на дороге, перекрыв одну из центральных улиц. Судя по украшению автомобилей, они отмечали свадьбу.

Поведение участников ролика возмутило тюменцев. Они обсуждают ситуацию в соцсетях и telegram-каналах. При этом есть и те, кто ничего предосудительного в таком поступке не увидел.

«Всех мордой в пол и на 15 суток», — написал пользователь Пингвин в комментариях в telegram-канале «Темы Тюмени». «Мерзкое зрелище. Колхозные понты», — высказался Тимур Фастуллин в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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В Тюмени правоохранительные органы устанавливают нарушителей, которые в ходе празднования свадьбы устроили танцы на проезжей части. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах. «Такое поведение не осталось без внимания. Участников сейчас ищут, их привлекут к ответственности», — рассказал собеседник URA.RU. В УГИБДД по Тюменской области информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту размещенного в Telegram видео проводится проверка. Силовики установят не только водителей машин, но и пешеходов, нарушивших ПДД. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени мигранты устроили танцы прямо на дороге, перекрыв одну из центральных улиц. Судя по украшению автомобилей, они отмечали свадьбу. Поведение участников ролика возмутило тюменцев. Они обсуждают ситуацию в соцсетях и telegram-каналах. При этом есть и те, кто ничего предосудительного в таком поступке не увидел. «Всех мордой в пол и на 15 суток», — написал пользователь Пингвин в комментариях в telegram-канале «Темы Тюмени». «Мерзкое зрелище. Колхозные понты», — высказался Тимур Фастуллин в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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