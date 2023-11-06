В Тюмени ищут мигрантов, устроивших танцы на дороге в центре города

Сотрудники полиции ищут не только водителей, но и пешеходов, нарушивших ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени правоохранительные органы устанавливают нарушителей, которые в ходе празднования свадьбы устроили танцы на проезжей части. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах.

«Такое поведение не осталось без внимания. Участников сейчас ищут, их привлекут к ответственности», — рассказал собеседник URA.RU.

В УГИБДД по Тюменской области информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту размещенного в Telegram видео проводится проверка. Силовики установят не только водителей машин, но и пешеходов, нарушивших ПДД.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени мигранты устроили танцы прямо на дороге, перекрыв одну из центральных улиц. Судя по украшению автомобилей, они отмечали свадьбу.

Поведение участников ролика возмутило тюменцев. Они обсуждают ситуацию в соцсетях и telegram-каналах. При этом есть и те, кто ничего предосудительного в таком поступке не увидел.

«Всех мордой в пол и на 15 суток», — написал пользователь Пингвин в комментариях в telegram-канале «Темы Тюмени». «Мерзкое зрелище. Колхозные понты», — высказался Тимур Фастуллин в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».